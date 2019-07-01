ننشر نموذج إجابة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة

كتبت-ياسمين محمد:

تداول عدد من المعلمين، نموذج إجابة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة، الذي أداه طلاب الشعبة الأدبية، يوم السبت الموافق ٢٩ يونيو الماضي، وذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة، للعام الدراسي ٢٠١٨/ 2019، اعتبارًا من السبت الموافق ٨ يونيو ٢٠١٩، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.

ويصل عدد طلاب الصف الثالث الثانوي، الذين أدوا الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع: ٢٥٣ ألفا و ٩٣٢ طالبا وطالبة.