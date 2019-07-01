"ختامها مسك".. سعادة بين طلاب الثانوية لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية

كتبت-ياسمين محمد:

انتهى طلاب الثانوية العامة، اليوم الاثنين، من أداء الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية، مؤكدين سهولة الامتحانين، وعدم تضمنهما أسئلة صعبة.

وقالت الطالبة مريم محسن، بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بنين، إنها أدت الامتحان في مادة اللغة الفرنسية، مؤكدة سهولته وعدم تضمنه أي أسئلة صعبة: "الامتحان سهل جدًا".

وأضافت الطالبة نوران يحيي، أن امتحان اللغة الألمانية جاء في مستوى الطالب المتوسط: "الحمد لله ختامها مسك، الامتحان كان سهل أوي".

وانتهى ماراثون الثانوية العامة، بالنسبة لطلاب شعبة العلوم والشعبة الأدبية، اليوم الاثنين، بينما ينتهي طلاب شعبة الرياضيات من الامتحانات يوم الاربعاء المقبل، بأداء الامتحان في المادة الجبر والهندسة الفراغية.

وأكدت الطالبة أسماء محمود، أن امتحان اللغة الإيطالية كان سهلا للغاية: "أحلى حاجة إن الوزارة قررت تسعدنا في آخر يوم امتحان بالنسبة لشعبة الأدبي".

وبالنسبة لامتحان التربية الوطنية، أكد الطلاب أنه كان مكونا من 10 أسئلة، يمكن الإجابة عليها من المعلومات العامة.

وأدى طلاب الثانوية العامة، بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم الاثنين، الامتحان في مادتي: اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، أدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد 591 ألفًا و798 طالبا وطالبة، على النحو التالي: اللغة الصينية "56 طالبا وطالبة"، اللغة الإسبانية "6 آلاف و161 طالبا وطالبة"، اللغة الإيطالية "41 ألفا و666 طالبا وطالبة"، اللغة الألمانية "102 ألفا و471 طالبا وطالبة"، اللغة الفرنسية "439 ألفا و253 طالبا وطالبة"، واللغة الإنجليزية "ألفان و191 طالبا وطالبة".

وخلال الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بإجمالي عدد 597 ألفا و380 طالبا وطالبة.