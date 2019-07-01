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    "جهاز القاهرة الجديدة" يطلق مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة بالتعاون مع سكان المدينة

    11:43 ص الإثنين 01 يوليه 2019
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    كتب- محمد نصار:

    أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إطلاق مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة لتشجير وتجميل حي القطامية والتجمع الثالث، بالتعاون مع سكان المدينة، وبمشاركة جهاز القاهرة الجديدة وجروب منطقة الـ79 بالقاهرة الجديدة.

    وأكد النجار، في بيان، اليوم الاثنين، أن المبادرة أسفرت عن زراعة 100 شجرة مثمرة، بالإسكان الاجتماعي والإسكان المطور، والمحلية الثامنة، والمحلية الثالثة، والمحلية الخامسة ومساكن إيجيكو 52، والمحمودية، والجيزة، وفي أماكن متفرقة أخرى.

    واشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أنه تمت زراعة الأشجار بمساهمة أعضاء جروب الـ79 والسكان من جميع مناطق التجمع الثالث وحي القطامية.

    مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة عادل النجار جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة حي القطامية

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