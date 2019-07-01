التسجيل النهاردة.. ننشر كراسة الشروط لـ538 شقة فاخرة بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد نصار:

بدأت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الاثنين الموافق 1/7/2019، وحتى يوم الخميس 18/7/2019، التسجيل وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) بالحي السكني (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 م2، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line).

وينشر مصراوي كراسة الشروط الخاصة بوحدات العاصمة الإدارية المطروحة.