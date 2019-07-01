  • عاجل:المصرية للاتصالات تعلن باقات إنترنت بسرعات وأسعار جديدة (جدول)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزت أبو عوف ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2019

    09:37 ص الإثنين 01 يوليه 2019
    اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2019

    امتحانات الدبلومات الفنية - ارشيفية

    كتبت- ياسمين محمد:

    تعلن وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، نتيجة الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2019/2018، في مؤتمر صحفي، يعقد بديوان عام الوزارة، في تمام الثالثة عصرًا.

    وعقب المؤتمر، تتيح الوزارة رابطًا إلكترونيًا؛ ليتعرف الطلاب على نتائجهم من خلاله باستخدام رقم الجلوس، بعدها تعلن بالمدارس.

    وبحسب منشور عممته الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية، على المديريات التعليمية بمحافظات الجمهورية، وجهت الإدارة مديري المديريات، بإيفاد مندوب إلى لجان النظام والمراقبة التابع للمديرية؛ لاستلام نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية "صناعي، زراعي، تجاري، وفندقي، نظام الثلاث والخمس سنوات، وذلك مساء اليوم الاثنين.

    وانطلقت الامتحانات النظرية لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019، في 18 مايو 2019، وانتهت أول يونيو 2019، وتقدم إليها أكثر من 700 ألف طالب وطالبة.

    نتيجة الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية طلاب الدبلومات الفنية رقم الجلوس امتحانات الدبلومات الفنية

    الخبر التالى:

    الصحف الكويتية تبرز كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة "30 يونيو"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان