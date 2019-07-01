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اليوم.. انتهاء ماراثون الثانوية العامة لطلاب علمي علوم وأدبي

02:08 ص الإثنين 01 يوليو 2019
اليوم.. انتهاء ماراثون الثانوية العامة لطلاب علمي علوم وأدبي

طلاب الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

ينتهي ماراثون الثانوية العامة، بالنسبة لطلاب شعبة العلوم والشعبة الأدبية، اليوم الاثنين، بأداء الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، يؤدي جميع طلاب الثانوية العامة، خلال الفترة الأولى من اليوم، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 591 ألفًا و798 طالبًا وطالبة.

وخلال الفترة الثانية يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بإجمالي 597 ألفا و380 طالبًا وطالبة.

فيما ينتهي طلاب شعبة الرياضيات من الامتحانات يوم الأربعاء المقبل، بأداء الامتحان في المادة الجبر والهندسة الفراغية.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارًا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، وينتهي في 3 يوليو المقبل.​

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