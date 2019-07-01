طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

كتبت- ياسمين محمد:

يؤدي طلاب الثانوية العامة، بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم الاثنين، الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، يؤدي الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد 591 ألفًا و798 طالبًا وطالبة، على النحو التالي: اللغة الصينية "56 طالبًا وطالبة"، اللغة الإسبانية "6 آلاف و161 طالبًا وطالبة"، اللغة الإيطالية "41 ألفًا و666 طالبًا وطالبة"، اللغة الألمانية "102 ألف و471 طالبًا وطالبة"، اللغة الفرنسية "439 ألفا و253 طالبًا وطالبة"، واللغة الإنجليزية "ألفان و191 طالبًا وطالبة".

وخلال الفترة الثانية يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بإجمالي 597 ألفًا و380 طالبًا وطالبة.

وينتهى ماراثون الثانوية العامة، بالنسبة لطلاب شعبة العلوم والشعبة الأدبية، اليوم الاثنين، بينما ينتهي طلاب شعبة الرياضيات من الامتحانات الأربعاء المقبل، بأداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

وقالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، إن جميع محافظات الجمهورية تسلمت كراسات الأسئلة من الأسبوع الماضي، باستثناء محافظتي القاهرة والجيزة، مشيرة إلى انتقال كراسات الأسئلة من مراكز التوزيع إلى الإدارات المختلفة في الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين، ليجري فتح الصناديق وتوزيع الأسئلة على اللجان الفرعية في الساعة الثامنة والنصف صباحًا، قبل موعد بدء الامتحانات بنصف ساعة.

أما بالنسبة لمحافظتي القاهرة والجيزة، فتصل كراسات الأسئلة لمراكز التوزيع بهما، فجر اليوم، وفي الساعة السابعة والنصف صباحًا تتنقل إلى الإدارات التعليمية ومنها للجان سير الامتحانات في الثامنة والنصف صباحًا.

وأكدت المصادر، أن هناك تأمينات مكثفة لعملية نقل الأسئلة من جهة الطباعة لمراكز التوزيع وحتى لجان سير الامتحانات، وإعادتها بعد إجابة الطلاب على الأسئلة.

وأضافت أن هناك تكثيفات أمنية أمام لجان سير الامتحانات، من سيارات تأمين، وأفراد أمن من قوات الشرطة، حيث يوجد بكل لجنة سير 5 أفراد أمن مع كل منهم عصا إلكترونية لتفتيش الطلاب واستخراج ما لديهم من أجهزة إلكترونية.​