  • عاجل:وفاة الفنان "عزت أبو عوف" عن عمر يناهز 71 سنة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    ترقبوا اليوم نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019

    05:30 ص الإثنين 01 يوليو 2019
    ترقبوا اليوم نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019

    وزارة التربية والتعليم

    كتبت- ياسمين محمد:

    تعلن وزارة التربية والتعليم، نتيجة شهادة إتمام الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، بعد اعتماد النتيجة من ويزر التربية والتعليم.

    وأعلنت الوزارة الانتهاء من إجراءات إعلان نتيجة طلاب المدارس الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للدور الأول عام 2019.

    وبحسب منشور عممته الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية، على المديريات التعليمية بمحافظات الجمهورية، وجهت الإدارة مديري المديريات، بإيفاد مندوب إلى لجان النظام والمراقبة التابع للمديرية؛ لاستلام نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية "صناعي، زراعي، تجاري، وفندقي، نظام الثلاث والخمس سنوات، مساء اليوم الاثنين، وعلى ألا يتم فتح النتيجة إلا بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

    وانطلقت امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019، في 18 مايو 2019، وانتهت أول يونيو 2019، وتقدم إليها أكثر من 700 ألف طالب وطالبة.​

    وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية ويزر التربية والتعليم المدارس الفنية

    الخبر التالى:

    آخرهم ريهام سعيد.. إعلاميون عانوا من المرض وهذه رحلتهم معه
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان