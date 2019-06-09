الثلاثاء.. "التعليم" تفتتح مركزاً للتكامل الحسي وتنمية المهارات بالمطرية

كتب ـ ياسمين محمد

تفتتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء المقبل، مركزاً للتكامل الحسي والعلاج الوظيفي وتنمية المهارات بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالمطرية بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتورة إنجي مشهور مستشار وزير التربية والتعليم للاحتياجات الخاصة، وهالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كامل الدعم لهم إيماناً من الدولة المصرية بقدراتهم وإمكاناتهم، وبتوجيه مباشر من الدكتور الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تجهيز المركز بأحدث الأجهزة المستخدمة في برامج التأهيل لأطفال التوحد وضعاف السمع وذوي الإعاقات البصرية ويتم في المركز وضع البرامج العلاجية الخاصة بتعديل السلوك وتنمية المهارات أو التخاطب والتكامل الحسي والعلاج الوظيفي، وتشرف على المركز الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، ويعمل به معلمين حاصلين على تدريب من مدرسة بيركنز الأمريكية.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم تقديم هذه الخدمات بالمجان لطلاب ذوي الإعاقات الذهنية والبصرية والسمعية ومتعددي الإعاقة والتوحد على مدار العام وذلك بالتنسيق مع مدارس وفصول التربية الخاصة ومدارس التعليم العام الدامجة.