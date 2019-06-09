"الأوقاف": 290 مليون و711 ألف جنيه إيرادات الهيئة في شهر مايو

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أعلى نسبة تحصيل شهري في تاريخها، حيث بلغت جملة الإيرادات عن شهر مايو 2019م (229,711,116) مائتين وتسعة وعشرين مليونًا وسبعمائة وأحد عشر ألفًا ومائة وستة عشر جنيهًا بنسبة 200 % من الربط الفعلي.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان الأحد، أن ذلك يأتي في إطار سعي الهيئة لتعظيم عدات الوقف وصرفها في مصارفها الشرعية وفق شروط الواقفين.