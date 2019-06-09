مدبولي يتابع مع وزير الصناعة البرنامج المقترح لتعزيز صناعة وسائل النقل

كتب- محمد غايات:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في لقاء مع وزير التجارة والصناعة، الملامح الأولوية للبرنامج المقترح لتعزيز صناعة وسائل النقل، والصناعات المُغذية لها.

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الحكومة بملف توطين صناعة المركبات وزيادة اعتمادها على المكون المحلي، لما له من أثر إيجابي على الإقتصاد القومي، ووضع مصر على خريطة الإستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تساهم في اتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلاً عن خفض أسعار المركبات محلياً، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.

وعرض وزير التجارة والصناعة تقريراً شاملاً حول رؤية الوزارة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر، والتي تهدف لأن تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات، مشيراً إلى أن هذه المحددات تتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجههم.

كما تناول الوزير، أبرز نتائج الدراسات التي يتم إجراؤها حالياً لبدء هذه الخطوة الهامة، وفي مقدمة ذلك الإطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا الصدد، وذلك تمهيداً للإنتهاء خلال الفترة القليلة القادمة من صياغة برنامج وطني لتحفيز صناعة المركبات ووسائل النقل.