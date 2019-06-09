رئيس "النواب" يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على زيادة المعاشات

كتب- أحمد على وميرا إبراهيم:

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد غدًا الاثنين، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، لاستكمال المدرج على جدول الأعمال.

ووافق المجلس، خلال جلسة اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل.

كما وافق المجلس على تعديل قانون المخدرات، لتغليظ عقوبة تعاطي والإتجار في المخدرات المصنعة، فضلا عن تعديلات بعض قوانين الهيئات القضائية، تنفيذًا لما جاء في التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان في وقت سابق.