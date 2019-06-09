آخرهم "مومو".. برلماني يطالب بتشكيل لجنة لرصد "ألعاب الموت"

كتب- أحمد علي:

تقدم اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، حول انتشار بعض الألعاب الإلكترونية التي يمكن تسميتها "ألعاب الموت"، نظرًا لما تمثله من خطورة على الأطفال والمراهقين وحتى الكبار.

وقال "قلدس"، في بيان اليوم الأحد، إن هذه الألعاب يتباين خطرها بين الإيذاء الجسدي للاعب عن طريق تحريضه على اصابة نفسه أو حتى الوصول للانتحار، أو الإيذاء النفسي حيث تتسبب في إصابة الأطفال والمراهقين بالأكتئاب، والسعي إلى العزلة وعدم الإنخراط مع الأهل والأصدقاء.

وطالب النائب، بتشكيل لجنة دائمة لرصد مثل هذه الألعاب قبل انتشارها بصورة مبالغ فيها حتى يمكن السيطرة عليها قبل تحقيق حالات إيذاء بدني أو نفسي لابنائنا، وتوعية الأسر بمخاطر الألعاب وأهمية السعي لحماية الأطفال من مخاطرها من خلال تشجيعهم على ممارسة حياتهم الطبيعة، وإشراكهم في النوادي لممارسة الرياضات والأنشطة المختلفة، وكذلك العودة لثقافة الكتب، والقصص.