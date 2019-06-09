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برلماني يشيد بجهود التنمية المحلية في تطوير المزلقانات

04:35 م الأحد 09 يونيو 2019
برلماني يشيد بجهود التنمية المحلية في تطوير المزلقانات

النائب خالد مشهور

كتب- أحمد علي:

أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بجهود وزارة التنمية المحلية المبذولة لتطوير المزلقانات وإزالة التعديات عليها من أكشاك، وأسواق عشوائية، ومبانٍ مختلفة، وإضاءة المنطقة المحيطة بهذه المزلقانات لتسهيل الرؤية، وتحسين بيئة العمل لعامل المزلقان عن طريق إنشاء غرفة نموذجية.

وأوضح "مشهور"، أننا عانينا لسنوات طويلة مع المزلقانات المتهالكة والتي تسبب كوارث لعدم وجود إنذارات، وأجهزة إشارية وكاميرات مراقبة، بالإضافة غلى وجود معابر غير قانونية لمرور السيارات.

وأضاف أن معدل الإهمال كان ظاهرًا ليس من خلال أرقام الحوادث المفجعة بل يتضح حتى للعيان فيمكنك رصد مرور السيارات من أمام القطار دون أى رقابة أو وجود حارس للمزلقان أو عسكري مرور.

وطالب النائب ببحث مقترح القيام بعمل كوبري علوي للسيارات فوق شريط القطار في هذه المزلقانات، أو عمل نفق سفلي للسيارات تحتها، وتجميع الطرق الرئيسية لتمر من هذه الأماكن، تجنبًا لأي فرص تصادم.

خالد مشهور للجنة التشريعية جلس النواب زارة التنمية المحلية لمزلقانات

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