تفاصيل اجتماع "لجنة الاتصالات" لمناقشة مشكلات البريد

كتب - أحمد علي:

أكد عصام الصغير، رئيس هيئة البريد، أن الهيئة ستتولى دفع إيجار أي مكان مخصص كمكتب بريد في القرى، مطالبًا الأهالي بعدم دفع إيجارات الأماكن المخصصة لذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة، ومن بينها طلب خاص بمكتب بريد الشوبك.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه سيتم تغيير عقد المكتب فورا، قائلا: "لا يصح أن يدفع الأهالي إيجار مكاتب البريد وعليهم التوقف عن ذلك فورًا".

وأشار إلى انه منذ 4 سنوات لايوجد توقيع عقود إيجار مكاتب للبريد إلا مع الهيئة، واعدا بأنه سيتم إنشاء مكتب بريد للشوبك بمجرد توفر رخصتي الهدم والبناء، لأن الوحدة المحلية تضع يدها على أي أرض يتم هدمها دون وجود رخصة بناء.

وحول طلب إحاطة آخر خاص باستيلاء أحد موظفي البرد على أموال المواطنين من دفاتر التوفير، أكد الصغير، أنه تمت إعادة أموال غالبية الحالات والبالغ عددها 59 حالة، موضحا أن عملية التلاعب والاستيلاء على الأموال تتم بسبب ترك المواطن لدفتر التوفير والختم مع الموظف والذي يقوم بسحب الأموال لصالحه، مؤكدا أنه تمت تصفية الحسابات ورد المبالغ للمواطنين.

وردا على طلب إحاطة مقدم من النائب ثروت سويلم حول صعوبة إنشاء مكتب بريد بقرية السناجرة بمركز أبو حماد بالشرقية لأن الهيئة طلبت موافقة وزارة الأوقاف على استغلال جزء من مسجد تملكه أسرته وغير تابع للوزارة، وقال: "موافقة الأوقاف تكون شرطًا لإثبات أن الهيئة شاغرة للعقار حتى تتمكن من استخراج تصاريح تركيب خطوط الاتصالات والتليفونات، مشيرا إلى أن الأوقاف أرسلت للهيئة رفضها إقامة مكتب بريد بأي مكان في المسجد حتى لو كان مركزا طبيا".