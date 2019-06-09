"إسكان النواب" تواجه قيادات الوزارة بشكاوى مياه الشرب في المحافظات

كتب - أحمد علي:

واجه أعضاء لجنة الإسكان في مجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والي، اليوم الأحد، وزير الإسكان بمشاكل مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات، بعد تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة للحكومة لتكرار مشاكل انقطاع مياه الشرب وتناول المواطنين لمياه جوفية ملوثة واستخدام مواسير الاسبستوس الضارة بالصحة وكذلك طفوحات الصرف الصحي في محافظة الجيزة.

واستنكر والي، الموافقة على قروض لوزارة الإسكان، بهدف تحسين جودة الخدمات المتاحة، قائلا: لم يحدث زيادة في الخدمات أو على الأقل الحفاظ على الوضع القائم بدون تدهور.

وقال والي: أحد النواب يشتكي من انقطاع مياه الشرب في إحدي المحافظات في عيد الفطر، فردت الشركة عليه أن الانقطاع بسبب رش بعض المواطنين للشوارع بالخراطيم.

وأشار يسري المغازي، وكيل اللجنة، إلى أنه في موضوع الجيزة يوجد 450 ألف متر مكعب من المياه سيتم إنتاجها من محطات المياه، لافتا إلى أن معدل استهلاك الفرد في مصر عالٍ جدا بالمقارنة مع الدول المتقدمة، مطالبًا بمراجعة خطوط توصيل المياه علي أطراف المحافظات.

وشدد المغازي، على ضرورة معالجة مشاكل المياه، قائلا: لأننا مقبلون على صيف حار جداً.

وتعجب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب، من كثرة مشاكل طفح الصرف الصحي، قائلا: شركة المياه والصرف الصحي في الجيزة كانت شغالة في كذا مكان لدرجة تحس إن مصر كلها بتطفح في العيد وتشهد علي ذلك بولاق الدكرور.

من جهتها اعترف وزير الإسكان، بوجود مشاكل في المياه والصرف الصحي، قائلا: "نحن نعمل لوجه الله وفقا للموارد المتاحة".

وأشار الوزير إلى أن هناك تعقيدات وتداخلا في الاختصاصات بين الجهات المختلفة، مشيرا إلى أن حل مشكلة المياه يجب أن يتم جنبا إلى جنب مع مشكلة الصرف الصحي، قائلا: "محتاجين الناس تصبر معانا شوية علشان نحقق أقصى استفادة".

وحول القروض، أوضح الوزير أنه يتم العمل على تعظيم الاستفادة منها في عمليات الإصلاح وإعادة التأهيل، لاسيما وأن تكلفة القروض من الجهات المانحة تكون كبيرة، مشيرا إلى أن مواجهة ذلك يتم من خلال تدبير موارد ذاتية.