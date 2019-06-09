المحرصاوي يتابع سير الامتحانات بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة

حملة مكبرة.. محافظة القاهرة تبدأ هدم ما تبقى من مدابغ سور مجرى العيون

كتب – محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، سير وانتظام لجان الامتحانات بكليات الدراسات الإسلامية والعربية والصيدلة فرع البنات والإعلام بنين القاهرة.

واطمأن المحرصاوي، على انتظام وانضباط لجان الامتحانات، وتوفير جميع أدوات وسبل الرعاية والراحة والهدوء للطلاب والطالبات بالجامعة، وعدم وجود شكاوى.

ووجه رئيس جامعة الأزهر، الكليات بضرورة الالتزام بكافة اللوائح والإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الرعاية، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال فترة الامتحانات للإجابة عن أى استفسارات تخص المادة.

وشدد على ضرورة مراعاة مناسبة الأسئلة لوقت الامتحانات المحدد خلال أدائهم لامتحانات النصف الثاني من العام الجامعي والحرص على توفير مناخ ملائم لأداء الطلاب والطالبات الامتحانات في سهولة ويسر، وتوفير الأجواء المناسبة للنجاح والتفوق.