عبدالعال: منظمة هيومان رايتس "مسيسة وتشارك في هدم الدول"

كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن منظمة هيومن رايتس ووتش "مسيسة"، مشيرا إلى أن الجميع يعلم أن هذه المنظمة تشارك في هدم الكثير من أنظمة الدول.

جاء ذلك تعقيبا على ما أثاره النائب مصطفى بكري، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بشأن منظمة هيومان رايتس، واصفا التقرير الصادر مؤخرا حول الأوضاع في سيناء، بقوله: لا يمكن أن يصدر إلا من خلال منظمة إرهابية.

وقال بكري: نحن تعودنا على هذه التقارير من تلك المنظمات، وأرفض المساس بوطنية أهالي سيناء.

فيما أكد الدكتور علي عبد العال، أن الكثير من الدول لا تعبأ بتقاريرها لأنها تسعى لهدم الكثير من الدول بسبب انحيازها للإرهاب، مؤكدا أن المشكلة تتمثل في من يقومون بمد هذه المنظمة بالمعلومات المغلوطة سواء من الداخل أو الخارج.

وقال عبد العال: كل شرفاء العالم لا يعتدون بتقارير هذه المنظمات التي تسعى في الأساس لهدم استقرار العديد من الدول.

وتابع: أهالي سيناء شرفاء ومخلصون للدولة المصرية، وكان لهم العديد من المواقف التي تثبت ذلك وهم ظهير قوي للقوات المسلحة والشرطة المدنية.

ووجه عبد العال، رسالة للنائب مصطفى بكري، قال فيها: لا تضيع وقتك في قراءة تقارير مثل هذه المنظمات.