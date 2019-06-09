تسبب أضرارًا نفسية.. طلب إحاطة بشأن تزايد استخدام مكبرات الصوت

كتب - أحمد علي:

تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن تزايد استخدام مكبرات الصوت بالرغم من كافة الجهود التي تبذلها الدولة للحد من منها، إلا أن الأمر يزداد سوءًا وتزداد الأضرار المترتبة عليها.

وأضاف "بركات" في بيان اليوم، أن المشكلة لا تكمن فقط في مكبرات الصوت المستخدمة في المساجد، بل امتدت إلى المحلات في المناطق الشعبية، على وجه الخصوص لتعلن عن وجودها بتشغيل الأغاني ليل نهار بأصوات عالية دون مراعاة لكبار السن والرضع أو للطلاب، بالإضافة إلى الباعة الجائلين والأزعاج المستمر بأصواتهم المتداخلة.

وطالب، بتحرك فوري ووضع عقوبات على مثل هذه السلوكيات الخاطئة والتي تسيء حتى لمظهر مصر أمام السائحين.

وأوضح أن تنفيذ عقوبة الضوضاء ليس ضربًا من الرفاهية، وأن للضوضاء أضرارها الفسيولوجية الحقيقية، مثل الصداع طنين الأذن ارتفاع ضغط الدم، والأرق، وأضرار نفسية مثل نقص النشاط الحيوي والقلق وعدم الارتياح الداخلي والارتباك وعدم الانسجام. ​