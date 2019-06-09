بسبب الانقطاع الدائم.. برلماني يطالب بإنشاء محطات مياه في مدن بأسوان

كتبت - ميرا إبراهيم:

قدم النائب أحمد سعد درويش، نائب كوم أمبو، طلب إحاطة استنادا إلى المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس موجه لرئيس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق، بشأن إحلال وتجديد محطات مياه الشرب بقرية سلوا بحري وجعفر الصادق وسلوا قبلي وكوم أمبو المدينة بمحافظة أسوان نظراً لمعاناة الأهالى بسبب الانقطاع الدائم للمياه.

وأوضح "درويش" في بيان اليوم، أن مشكلة انقطاع المياه، أصبحت متكررة ولا تصل لمعظم المنازل والمناطق بسبب تهالك مواتير الرفع وضعف قدراتها، الأمر الذي ينعكس بالسلب على خدمات المواطنين وإيجاد صعوبة في الحصول على المياه خاصة مع أرتفاع درجات الحرارة وفصل الصيف في المحافظة.

وطالب النائب، الحكومة بمراعاة المواطنين، بالنسبة للمياه ومشاكلها المتكررة وذلك بإنشاء محطات مياه للشرب بكفاءة عالية رحمة بالمواطنين.