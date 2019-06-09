  • عاجل:ننشر نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان عيد الفطر رئيس الكاف هشام عشماوي هجوم العريش امتحان أولى ثانوي

    بسبب الانقطاع الدائم.. برلماني يطالب بإنشاء محطات مياه في مدن بأسوان

    02:08 م الأحد 09 يونيو 2019
    بسبب الانقطاع الدائم.. برلماني يطالب بإنشاء محطات مياه في مدن بأسوان

    مجلس النواب

    كتبت - ميرا إبراهيم:

    قدم النائب أحمد سعد درويش، نائب كوم أمبو، طلب إحاطة استنادا إلى المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس موجه لرئيس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق، بشأن إحلال وتجديد محطات مياه الشرب بقرية سلوا بحري وجعفر الصادق وسلوا قبلي وكوم أمبو المدينة بمحافظة أسوان نظراً لمعاناة الأهالى بسبب الانقطاع الدائم للمياه.

    وأوضح "درويش" في بيان اليوم، أن مشكلة انقطاع المياه، أصبحت متكررة ولا تصل لمعظم المنازل والمناطق بسبب تهالك مواتير الرفع وضعف قدراتها، الأمر الذي ينعكس بالسلب على خدمات المواطنين وإيجاد صعوبة في الحصول على المياه خاصة مع أرتفاع درجات الحرارة وفصل الصيف في المحافظة.

    وطالب النائب، الحكومة بمراعاة المواطنين، بالنسبة للمياه ومشاكلها المتكررة وذلك بإنشاء محطات مياه للشرب بكفاءة عالية رحمة بالمواطنين.

    بمجلس النواب أسوان وزير الإسكان أحمد سعد درويش

    الخبر التالى:

    تسبب أضرارًا نفسية.. طلب إحاطة بشأن تزايد استخدام مكبرات الصوت
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان