برلمانية تطالب الحكومة بخطوات جادة لمنع تصعيد قيادات الإرهابية في الجامعات

كتبت - ميرا إبراهيم:

طالب الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، باتخاذ خطوات جادة لمنع تصعيد قيادات جامعية من الإخوان الإرهابية، إلى مناصب عليا بالجامعات.

وقالت "عبد الحليم" في بيان اليوم الأحد، إنه لا تزال الجامعات المصرية بلا استثناء تعج بأساتذة الجامعة المنتمين للجماعات الإرهابية، دون أن يتم اتخاذ أي موقف تجاههم، لاسيما وأن ميولهم وأفكارهم وتصرفاتهم واضحة للعيان خصوصا ما يروجون له تحت قبة الجامعة.

وأشارت النائبة إلى أنه وفقا لقانون الإرهاب وكذا حالة الطوارئ فأنه يتعين عزل أي من أعضاء هيئة التدريس حال ارتكابه عددًا من المخالفات، من بينها الاشتراك في مظاهرات تعطل الدراسة، أو ثبت إنتمائه للجماعات المتطرفة، أو مارس أي عمل من أعمال السياسية المهددة للأمن القومي للوطن.

وتابعت: "هناك أساتذة جامعيين شاركوا في رابعة، وتم تصوريهم، ولهم فيديوهات وبرامج تليفزيونية مما يؤكد إنتمائهم إلى الإخوان الإرهابية، ومازالوا يقومون بالتدريس في الجامعات ويبثون سمومهم وأفكارهم بالجامعات".