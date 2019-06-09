  • عاجل:قرار جديد من إدارة الأهلي بشأن أزمة الدوري

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان عيد الفطر رئيس الكاف هشام عشماوي هجوم العريش امتحان أولى ثانوي

    "الزراعة" تكشف حجم إنتاجية محصول البنجر في مشروع غرب المنيا

    11:54 ص الأحد 09 يونيو 2019
    "الزراعة" تكشف حجم إنتاجية محصول البنجر في مشروع غرب المنيا

    محصول البنجر

    كتب- أحمد مسعد:

    أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا حول نجاح المزارع الاسترشادية البحثية لمحصول البنجر في مشروع غرب غرب المنيا، حيث تجاوزت إنتاجية الفدان 21 طنا والجودة أكثر من 84% ونسبة السكر في البنجر 23%، مشيرًا إلى أن تلك النتائج أكبر من المتوقع مقارنة بأول عام زراعة.

    وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن المزرعة البحثية لمحصول البنجر هذا العام بغرب المنيا كانت على مساحة 650 فدانًا وبعد النتائج الطيبة التي تحققت سيتم التوسع في زراعته العام القادم بعد الاتفاق مع شركات السكر.

    وترأس الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أيمن عبدالعال رئيس قطاع الإنتاج المدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا، والدكتور مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بعقد اجتماعا مع شركات السكر الثلاث للاتفاق على زراعة أرض غرب غرب المنيا بمحصول البنجر العام القادم.​

    محصول البنجر وزارة الزراعة مشروع غرب المنيا

    الخبر التالى:

    للموظفين والقطاع العام.. "النواب" يوافق على العلاوة بحد أدنى 75 جنيهًا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان