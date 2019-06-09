"الزراعة" تكشف حجم إنتاجية محصول البنجر في مشروع غرب المنيا

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا حول نجاح المزارع الاسترشادية البحثية لمحصول البنجر في مشروع غرب غرب المنيا، حيث تجاوزت إنتاجية الفدان 21 طنا والجودة أكثر من 84% ونسبة السكر في البنجر 23%، مشيرًا إلى أن تلك النتائج أكبر من المتوقع مقارنة بأول عام زراعة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن المزرعة البحثية لمحصول البنجر هذا العام بغرب المنيا كانت على مساحة 650 فدانًا وبعد النتائج الطيبة التي تحققت سيتم التوسع في زراعته العام القادم بعد الاتفاق مع شركات السكر.

وترأس الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أيمن عبدالعال رئيس قطاع الإنتاج المدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا، والدكتور مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بعقد اجتماعا مع شركات السكر الثلاث للاتفاق على زراعة أرض غرب غرب المنيا بمحصول البنجر العام القادم.​