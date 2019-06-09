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    مشاجرة أسرية تنتهي بجريمة قتل.. الزوج أنهى حياة زوجته بطعنات متفرقة بالقاهرة

    11:49 ص الأحد 09 يونيو 2019
    مشاجرة أسرية تنتهي بجريمة قتل.. الزوج أنهى حياة زوجته بطعنات متفرقة بالقاهرة

    صورة تعبيرية

    كتب- علاء عمران:

    تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بقتل زوجته خلال مشاجرة بينهما بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

    فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لكشف ملابسات ما ت

    تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغا بحدوث مشاجرة ووفاة إحدى المواطنات خلال المشاجرة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين إحدى السيدات (مقيمة محل البلاغ، متوفية إثر إصابتها بعدة طعنات) وزوجها بسبب خلافات زوجية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأولى بسلاح أبيض"سكين" مُحدثاً إصابتها المشار إليها والتي أودت بحياتها.

    عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشار إليه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

    تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

    مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة جريمة قتل

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