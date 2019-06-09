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    بعد قرار فتح 3 محطات.. هل تزيد أسعار التذاكر المترو في الخط الجديد؟

    11:36 ص الأحد 09 يونيو 2019
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    كتب- أسامة عبد الكريم:

    قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إنه تقرر تشغيل الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والتي تضم محطات (هارون ونادي الشمس وألف مسكن) بكامل طاقتها أمام الركاب بدءا من السبت المقبل.

    وأضاف عبد الهادي لمصراوي أن أسعار التذاكر للركاب ستكون بدون زيادة على الأسعار الحالية.

    ولفت إلى أن الخط الثالث للمترو يقدم خدمة مميزة للراكب لا تقل عن خدمات المترو في الدول المتقدمة، وزمن التقاطر به أقل من الخطين الأول والثاني وكل محطاته بها سلالم كهربائية ومصاعد لكبار السن.

    وأعلنت وزارة النقل فتح التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والتي تضم محطات (هارون ونادي الشمس وألف مسكن) بكامل طاقتها أمام الركاب بدءا من السبت المقبل.

    محطات مترو الانفاق أسعار التذاكر أحمد عبد الهادي مترو الأنفاق الخط الثالث للمترو وزارة النقل

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