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    رئيس جهاز الشروق: الانتهاء من أطول مسار للدراجات بطول 10 كيلومترات

    11:29 ص الأحد 09 يونيو 2019
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    كتب- محمد عبدالناصر:

    أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من أعمال إعادة تخطيط الحارات المرورية لمسارات الدراجات بالطريق الأوسط بالمدينة، من مدخل السويس ٢ وحتى ميدان النهضة بطول ١٠كم ذهاباً وإياباً.

    وقال رئيس الجهاز، في بيان اليوم الأحد، تم إنشاء المسار لممارسة رياضة الدراجات الهوائية، محدداً بدهانات ورسومات تحذيرية، مع المحافظة على الحارات المرورية للسيارات باجمالى ثلاث حارات دون تأثر.

    وأشار رئيس جهاز المدينة إلى أن جميع العاملين بالجهاز، لا يدخرون جهداً للوصول بالمدينة لمقدمة المدن العمرانية الجديدة، والنهوض بها لتكون المدينة النموذجية فى كافة المجالات.

    أطول مسار للدراجات عبدالرؤوف الغيطي جهاز تنمية مدينة الشروق

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