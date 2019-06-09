مقتل 3 وإصابة 9 في انقلاب مركبة على طريق سريع في باكستان

كويتا - (د ب أ):

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، من بينهم امرأة وطفل، اليوم الأحد إثر انقلاب مركبتهم على الطريق السريع الساحلي بمنطقة باسني بإقليم بلوشيستان بجنوب غرب باكستان، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو.نيوز" الباكستانية اليوم.

وفي الحادث أصيب تسعة أشخاص، من بينهم خمسة أطفال.

وفي حادث منفصل بمنطقة خوزدار بنفس الإقليم، أسفر تصادم بين حافلتين عن إصابة خمسة ركاب على الأقل.

وتنتشر الحوادث المرورية القاتلة في باكستان بسبب القيادة المتهورة والظروف السيئة للطرق.

ويلقي مئات الأشخاص حتفهم سنويا بسبب حوادث مرورية في البلاد.