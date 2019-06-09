امتحان العربي والقمة المصرية الأريترية الأبرز في صحف القاهرة

القاهرة- أ ش أ:

تصدرت القمة المصرية الأريترية بالقاهرة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وأسياس أفورقي ، رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد التي أبرزت تأكيد الرئيس السيسي حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع أريتريا في شتى المجالات وإرساء شراكة مستدامة بين البلدين.

وأبرزت الصحف أيضا افتتاح الرئيس السيسي المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد في مدينة شرم الشيخ يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة 51 دولة، بمبادرة مصرية تعكس الاستعداد المصري للتعاون ونقل الخبرات لأشقائها الأفارقة في هذا المجال الذي حققت مصر فيه إنجازات ملموسة، وذلك تماشيا مع حرص القاهرة على مكافحة الفساد في القارة، خصوصا مع رئاستها للاتحاد الإفريقي.

وتابعت الصحف مواصلة أبطال وزارة الداخلية استرداد حق الشهيد وملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في الهجوم على أحد الأكمنة بالعريش في أول أيام عيد الفطر.

كما اهتمت الصحف باللقاء الذي أجراه وزير التجارة والصناعة عمرو نصار مع لي يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (‬اليونيدو) لبحث آخر تطورات إدراج منظمة (‬اليونيدو) مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع للمنظمة، وذلك على هامش مشاركة الوزير بمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي المنعقد بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

وسلطت الصحف الضوء على مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي باليابان، حيث أكد الوفد المصري أن القارة الأفريقية تعد سوقا واعدا على صعيد التكنولوجيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي التي تعد أداة قوية للمساعدة في مواجهة عدد من التحديات التي تواجه القارة.

وركزت الصحف - كذلك - على انطلاق فعاليات مؤتمر العمل الدولي، الذي يبدأ اجتماعاته بقصر الأمم ومبنى المنظمة بمدينة المؤتمرات السويسرية في جنيف غدا، بمشاركة نحو 8 آلاف مندوب ومستشار من 187 دولة عضو بالمنظمة، ويتم تمثيل كل دولة بوفد ثلاثي يمثل (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال).

وفي شأن يشغل بال الكثير من البيوت المصرية، أبرزت الصحف الابتسامة التي ارتسمت على وجوه طلاب الثانوية العام الذين أدوا - أمس - امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، حيث اتفق عدد كبير من الطلاب على سهولة الأسئلة.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية وقائع المباحثات التي أجراه الرئيس السيسي بقصر الاتحادية مع نظيره الأريتري أسياس أفورقي، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر.

وأبرزت الصحف تأكيد الرئيس السيسي - خلال اللقاء - حرص مصر على استمرار العلاقات مع إريتريا بنفس التميز والقوة، وترسيخ التعاون الاستراتيجي معها في شتى المجالات وإرساء شراكة مستدامة بين البلدين على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث فيما يخص قضايا المنطقة والقارة الإفريقية بشكل عام، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.

ونقلت الصحف عن الرئيس أفورقي تقديره للدور المحوري الذي تقوم به مصر على صعيد دفع عملية التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الأفريقية، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وتطلع إريتريا لتكثيف التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات، معبرا عن التقدير للمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، التي انعكست على الدعم المصري الكبير لإريتريا خلال المرحلة الماضية، وصولاً إلى رفع العقوبات الدولية أخيرا عن إريتريا عقب المصالحة التي تمت مع دول الجوار.

وفي شأن آخر، أوردت صحيفة (الأخبار) أن المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد سينطلق يوم الأربعاء القادم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر فاعلياته حتى الخميس في مركز المؤتمرات الدولي شرم الشيخ، مشيرة إلى أن المنتدى تنظمه هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والعدل والجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وجهاز الكسب غير المشروع.

ونشرت الصحيفة أن المنتدى سيشارك به وزراء العدل والداخلية ورؤساء هيئات مكافحة الفساد وأجهزة المحاسبات والكسب غير المشروع من 51 دولة أفريقية، وقد وجهت مصر الدعوة إلى أشقائها في الإمارات العربية المتحدة، والأردن، والكويت، والمملكة العربية السعودية للحضور كضيوف شرف.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر حددت 6 محاور رئيسية لإقامة المنتدى توافقت فيها مع الأشقاء الأفارقة هي أن التنمية تبدأ بالنزاهة، وتحقيق العدالة والأمن كأساس للتنمية،بناء آليات تعاون واطر وضوابط لدعم مكافحة الفساد للقارة، القضاء على الجريمة المنظمة من خلال الحوكمة التشريعية والإدارية، والنهوض بالإنسان الإفريقي كأساس للوحدة الأفريقية، التكامل في التنمية نحو تكنولوجيات ديمقراطية.

وقالت الصحيفة إن استضافة مصر للمنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد يعكس الاستعداد المصري للتعاون ونقل الخبرات لأشقائها الأفارقة في هذا المجال الذي حققت مصر فيه إنجازات ملموسة، كما يعكس الرؤية المصرية في عقد المنتدي بالتزامن مع المؤتمر الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الذي ينعقد في مصر، تحقيقا للترابط الموضوعي وحرصا على خروج الحدثين بنتائج منسقة ومتسقة.

أمنيا، تابعت الصحف مواصلة رجال الداخلية عمليات الثأر من منفذي حادث الهجوم على أحد أكمنة العريش أول أيام عيد الفطر، وذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة الداخلية أعلنت أمس مقتل 4 إرهابيين من المتورطين في الهجوم على كمين العريش مؤخرا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة خلال مداهمة أحد العقارات بمنطقة أبو عيطة بالعريش.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الداخلية قالت - في بيان - إن قوات الشرطة عثرت بحوزة الإرهابيين على 3 بنادق آلية وحزام ناسف، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

إلى ذلك، أوردت صحيفة (الأخبار) أن وزارة التجارة والصناعة أكدت حرص الحكومة على تعزيز التعاون القائم بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)‬ باعتبارها أحد أهم الشركاء الرئيسيين لمصر في مجال التنمية الصناعية، وأشارت إلي أن المشروعات والبرامج التنموية التي تنفذها اليونيدو تلعب دوراً محورياً في تنفيذ استراتيجية ورؤية مصر الرامية إلي تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الصناعة نصار مع لي يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)؛ لبحث آخر تطورات إدراج منظمة (‬اليونيدو) مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع للمنظمة، وذلك على هامش مشاركة الوزير بمنتدي سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي الذي المنعقد حالياً بمدينة سان بطرسبرج الروسية، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري ناصر حامد رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو.

وفي موضوع آخر، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن مؤتمر العمل الدولي، الذي يبدأ اجتماعاته بقصر الأمم ومبنى المنظمة بمدينة المؤتمرات السويسرية فى جنيف غدا، بمشاركة نحو 8 آلاف مندوب ومستشار من 187 دولة عضو بالمنظمة، ويتم تمثيل كل دولة بوفد ثلاثي يمثل (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، سيناقش 5 نقاط رئيسية مطلوبة من الدول الأعضاء أولها بأن تدفع قدما بقضية العدالة الاجتماعية فى العالم عن طريق إرساء العمل اللائق ، وذلك بالتعاون مع بعضها البعض وبعزم لا هوادة فيه ، وتعترف ثانيا بأن نجاح المنظمة فى سعيها نحو تحقيق ولايتها الثابتة يتطلب منها أن تتصدى للتحديات الجديدة الناشئة عن التغير السريع والتحويلي في عالم العمل.

ونقلت الصحيفة عن النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر تأكيد - قبل سفره إلى جنيف لحضور المؤتمر - أن مصر من أوائل الدول التى تطبق مبدأ الحريات النقابية، وقانون منظماتها وحماية حق التنظيم، والتعديلات المعروضة حاليا على مجلس النواب تتفق مع معايير العمل الدولية والاتفاقية رقم 87.

اقتصاديا، أوردت صحيفة (الجمهورية) - تحت عنوان (وفد مصر في اجتماعات مجموعة العشرين باليابان: السوق الإفريقية واعدة) أن وفد الاتصالات المصري المشارك في اجتماعات مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي باليابان أكد أن هناك ثلاث رؤى مختلفة داخل القارة الأفريقية، فيما يخص التعامل مع البيانات الأولى كمحرك للنمو، وفرصة لرواد الأعمال للإبداع وكذلك لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية حماية "البيانات الشخصية"؛ بما يتماشى مع المعايير العالمية، والثالثة المعيار الأمني لمواجهة الأنشطة الاحتيالية عبر الأنترنت.

وذكرت الصحيفة أن الوفد استعرض أهم التحديات التي تشهدها القارة الأفريقية، فيما يخص تدفق البيانات والتي تتمثل في تزايد احتكار الشركات الكبرى للبيانات بما يعيق المنافسة ويقيد من إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى الحاجة المتزايدة لخبراء الأمن السيبراني لضمان التدفق السلس والآمن للبيانات.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوفد - خلال مشاركته في جلسة (الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان) - أن القارة الأفريقية تمثل في الوقت الراهن سوقا واعدا على صعيد التكنولوجيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي التي تعد أداة قوية للمساعدة في مواجهة عدد من التحديات التي تواجه القارة موضحا أهمية الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها هذه التقنيات لتنمية دول القارة.

وفي الشأن التعليمي، أبرزت صحيفة (الأهرام) الابتسامة التي رسمتها سهولة امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية على وجوه طلاب الثانوية العامة بعد انتهاء الامتحان، فقد اتفق عدد كبير من الطلاب على سهولة الأسئلة، مؤكدين أن هناك بعض الجزئيات الصعبة. ويتعلق بعضها بالنحو والقراءة، ولكن مجمل الأسئلة سهل وواضح دون مشكلات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مسئولة بالوزارة قوله إنه لم يتم تلقي أي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة، مؤكدة أن اللجنة الفنية لواضعي الأسئلة أكدت سهولة الامتحان ومطابقته لمواصفات الورقة الامتحانية، كما أن الأسئلة راعت الفروق الفردية بين الطلاب ولا توجد أخطاء في الصياغة.