  • عاجل:"القاهرة 33".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان عيد الفطر رئيس الكاف هشام عشماوي هجوم العريش امتحان أولى ثانوي

    استمرار إعفاءات المنشآت طبقا لعقودها السابقة .. ننشر تعديلات جديدة لقانون الاستثمار تحت القبة

    06:15 ص الأحد 09 يونيو 2019
    استمرار إعفاءات المنشآت طبقا لعقودها السابقة .. ننشر تعديلات جديدة لقانون الاستثمار تحت القبة

    مجلس النواب

    كتبت ميرا ابراهيم:

    حصل مصراوي على مشروع قانون بتعديل جديد لقانون الاستثمار، رقم ١٧ لسنة 2017 ليشمل التعديل نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المرافق، لا تخل أحكام القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركان والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.

    وقال ياسر عمر، وكيل خطة النواب، ومقدم مشروع القانون لمصراوي، إن هذا التعديل يهدف باحتفاظ الشركات التي تخاطبها القانون بالمزايا والإعفاءات التي سبق ومصلت عليها طبقا لعقود موقعة وحتى تمتهي مدد هذه العقود، موضحا أن هذا سيحافظ على استمرار استثمار هذه الشركات في مصر.

    مجلس النواب مشروع قانون قانون الاستثمار الإعفاءات الضريبية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان