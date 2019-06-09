استمرار إعفاءات المنشآت طبقا لعقودها السابقة .. ننشر تعديلات جديدة لقانون الاستثمار تحت القبة

كتبت ميرا ابراهيم:

حصل مصراوي على مشروع قانون بتعديل جديد لقانون الاستثمار، رقم ١٧ لسنة 2017 ليشمل التعديل نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المرافق، لا تخل أحكام القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركان والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.

وقال ياسر عمر، وكيل خطة النواب، ومقدم مشروع القانون لمصراوي، إن هذا التعديل يهدف باحتفاظ الشركات التي تخاطبها القانون بالمزايا والإعفاءات التي سبق ومصلت عليها طبقا لعقود موقعة وحتى تمتهي مدد هذه العقود، موضحا أن هذا سيحافظ على استمرار استثمار هذه الشركات في مصر.