​​مساحتها 195 فدانا.. "مصراوي" داخل منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية- صور

"أمطار في الشمال وحر في الجنوب".. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- أحمد جمعة:

على مساحة 195 فدانًا، أصبحت المنطقة المركزية بالعاصة الإدارية، ظاهرة المعالم خاصة بعد البدء في تنفيذ منطقة الأبراج والتي تحتوي على أطول برج في أفريقيا بارتفاع 385 مترًا.

في شهر مارس من العام الماضي، وضع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حجر الأساس لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتتسلم بعد ذلك الشركة الصينية (cscec) الأراض وهى صحراء لتبدأ أولى مشروعتها وهي منطقة الأبراج.

"مصراوي" كان له جولة داخل المنطقة المركزية لرصد ما تم إنجازة حتى الآن.

حسام البري أحد مهندسي الخرسانة بشركة دار الهندسة، يقول أن حجم التنفيذ في المشروع وصل إلى 10% تقريبا، والتي تشمل على الأعمال الهيكلية للأرضيات، وتجهيز الموقع وتسوية المقوع والحفر، ثم أعمال الإنشاءات.

وأضاف أنه تم البدء في تنفيذ المشروعات مايو 2018، بعد وضع حجز الأساس وتوقيع الاتفاقية بين وزارة الإسكان والشركة الصينية (cscec) المنفذة للمشروع، لافتًا إلى أن مساحة المشروع تقدر بـ195 فدانًا، بينما تصل إجمالي المساحة المبنية للمشروع لمليون و27 ألف متر مربع، منها 1.24 مليون متر مربع مبنية فوق الأرض، 465 ألف متر مربع تحت الأرض،

وأشار البري، أنه سيتم تنفيذ 20 برجًا منهم أبراج سكنية وتجارية وفندقية بجانب البرج الأيقوني وهو الأعلى في أفريقيا بطول 385 مترًا ومن المقرر الأنتهاء منه 2020.

وأوضح البري، أنه جرى الانتهاء من صب القواعد الخرسانية للبرج الأيقوني والتي تصل ارتفاعها 5 أمتار، ويجرى حاليا استكمال صب باقي الأساسات والقواعد الخرصانية لبقاقي الأبراج.

وتبلغ استثمارات منطقة الأعمال المركزية 3 مليارات دولار، بقرض صيني، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بواقع 15% دفعة مقدمة، والـ85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء 42 شهرا، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات.