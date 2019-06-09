  • عاجل:"القاهرة 33".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان عيد الفطر رئيس الكاف هشام عشماوي هجوم العريش امتحان أولى ثانوي

    اليوم.. إعلان تفاصيل فعاليات الدورة الـ13 بينالي القاهرة الدولي

    05:51 ص الأحد 09 يونيو 2019
    اليوم.. إعلان تفاصيل فعاليات الدورة الـ13 بينالي القاهرة الدولي

    وزارة الثقافة

    القاهرة-مصراوى:

    تعقد وزارة الثقافة، مؤتمرًا صحفيًا في السادسة مساء اليوم الأحد، بمقر المجلس الأعلى للثقافة للإعلان عن تفاصيل فعاليات الدورة الثالثة عشر لبينالي القاهرة الدولي، والتى يحمل عنوان "نحو الشرق".

    يأتي ذلك بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان إيهاب اللبان قوميسير عام البينالي ومجموعة من الفنانيين المشاركين من مختلف دول العالم.

    يُذكر أن بينالي القاهرة الدولي يجرى افتتاحه مساء الإثنين 10 يونيو ويستمر حتى 10 أغسطس، وتحتضنه قاعات قصر الفنون ومتحف الفن المصري الحديث ومجمع الفنون بالزمالك بمشاركة 80 فنانًا يمثلون 50 دولة من مختلف قارات العالم.

    وزارة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة بينالي القاهرة الدولي خالد سرور

    الخبر التالى:

    اليوم.. بدء تسجيل البصمة الحيوية لحجاج الجمعيات الأهلية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان