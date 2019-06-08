رئيس "القناة للكهرباء" يكشف آخر الاستعدادات قبل انطلاق أمم أفريقيا

كتب - محمد صلاح:

قال المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن قطاعي كهرباء الإسماعيلية وبورسعيد التابعين للشركة أنهيا استعداداتهما لاستقبال مباريات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام على ملعبي الإسماعيلية والسويس.

وأضاف "السيد" في تصريحات لمصراوي، أنه تم الانتهاء من تركيب وحدة توليد كهرباء ديزل كاتم للصوت بكل ستاد، بالإضافة لمد كل ستاد أيضا بـ4 وحدات لتأمين أبراج الإنارة عند حدوث أي طارئ أو فصل في التيار الكهربائي.

وأوضح أنه تم الدفع بـ 2 ماكينة ووحدة ديزل للمقصورة الرئيسية بكل ستاد، بالإضافة للدفع بـ 2 ماكينة لكل شاشة داخل الملعب ليصل إجمالي ماكينات الطوارئ ووحدات الديزل لـ12 وحدة.

وأشار رئيس شركة القناة إلى أنه تم تغيير لوحتي توزيع ستادي الإسماعيلية وبورسعيد لتقوية التغذية الكهربائية ورفع الجهود ومواكبة الأحمال المرتقبة مع عمل الصيانات اللازمة للمحولات لتأمين التغذية الكهربائية بالكامل، لافتًا إلى أنه سيتم تأمين الإستادات الفرعية والفنادق التي ستقيم فيها الفرق المشاركة في البطولة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد مع تواجد فرق من المهندسين والفنيين على أعلى مستوى للتدخل عند حدوث أى طارئ.