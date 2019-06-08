"الأوقاف": دورات للأئمة في فقه الحج.. ومدارس صيفية للواعظات

كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف تنظيم دورات لمدة يوم واحد لجميع الأئمة بجميع المحافظات في فقه الحج في إطار برنامجها العلمي المستمر لرفع المستوى العلمي للأئمة.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف اليوم السبت، أن الدورات ستبدأ الثلاثاء المقبل (خمس ساعات) لكل الأئمة بالوزارة، أما الأئمة والواعظات المرافقات لبعثة الحج والمكلفات بالعمل بالمطارات والموانئ أثناء سفر الحجاج هذا العام فتكون دورتهن لمدة يومين بأكاديمية الأوقاف.

ومن المقرر أن يتم - خلال الدورات - تدريس كتاب التيسير في الحج الذي أصدرته وزارة الأوقاف وستتم إتاحته إلكترونيا على موقع الوزارة مع توفره بجميع معارض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، منها معرض ساحة مسجد الحسين المقام حاليا ومكتبة مسجد النور ومكتبة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية وسائر مكتبات بيع كتب المجلس

وتقوم كل مديرية بتنظيم دورات - بمعرفتها - على حسب عدد أئمتها والأماكن المتاحة للتدريب والأساتذة المحاضرين المتخصصين بالتنسيق مع رئيس قطاع المديريات الشيخ صبري يس ومع وكيل الوزارة لشئون الدعوة الدكتور سيد عبد الباري في اختيار الأساتذة المحاضرين.

من جانب آخر، قرر وزير الأوقاف بدء العمل في 15 مدرسة علمية وقرآنية للواعظات يوم السبت 22 يونيو للمشاركة في أنشطة مدرسة المسجد الجامع الصيفية هذا العام، كمجموعة أولى يتم التوسع في عددها تباعًا، وستكون متاحة لجميع السيدات بمختلف أعمارهن من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة، ولسائر الفتيات والسيدات.

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