غدًا.. وزير الصناعات العسكرية البيلاروسي يزور "العربية للتصنيع"

كتب - محمد سامي:

يزور غدًا الأحد، وزير الصناعات العسكرية البيلاروسي، رومان جولوفشينكو، الهيئة العربية للتصنيع؛ وذلك على رأس وفد من عدد من الشركات البيلاروسية.

ويلتقي الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالوفد البيلاروسي؛ لبحث العديد من مجالات التعاون المشترك، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون مع كبرى دول العالم، في كافة القطاعات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا خلال المرحلة الحالية.