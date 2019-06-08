وفد من "القوى العاملة" يشارك في مؤتمر العمل الدولي

كتب - يوسف عفيفي:

يعقد مؤتمر العمل الدولي دورته الثامنة بعد المائة بعد مرور 100 عام على قيام منظمة العمل الدولية، لتعزيز العدالة الاجتماعية في العالم والحفاظ على السلام من أجل مستقبل العمل للإنسان، تحت شعار "مستقبل العمل أكثر إشراقاً".

ومن المقرر أن تنعقد المؤتمر بقصر الأمم ومبنى المنظمة بمدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف - خلال الفترة من 10 يونيو الجارى إلى 21 من نفس الشهر، بمشاركة ما يقرب من 8000 مندوب ومستشار من 187 دولة عضوة في المنظمة، ويجري تمثيل كل دولة عضو في المنظمة بوفد ثلاثي، يمثل "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".

ويرأس وفد مصر الثلاثي وزير القوى العاملة، الذي يغادر القاهرة غدا الأحد للمشاركة في المؤتمر، حيث سيلقي كلمة الحكومة في الجلسة العامة للمؤتمر في نهاية الأسبوع الجاري، وتتناول تعليقاً على تقرير اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل المعنون بـ "العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً" المقدم للدورة (108) لمؤتمر العمل الدولي - جنيف.

وتعتبر هذه الدورة المقامة في شهر يونيو 2019 حدثا جليا بمناسبة مرور مائة عام على إنشاء وتأسيس منظمة العمل الدولية، أقدم منظمة دولية تتبع هيئة الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت يتزامن ذلك مع مرور ستبن عاما على تأسيس مكتب المنظمة في مصر.

وتنفرد منظمة العمل الدولية بمبدأ ثلاثية التنظيم من خلال مشاركة الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في وضع كافة السياسات والبرامج.

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