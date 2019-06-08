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    "مواصلات مصر" تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

    06:36 م السبت 08 يونيو 2019
    "مواصلات مصر" تكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

    حافلة تابعة لشركة مواصلات مصر

    كتب- محمد نصار:

    قال العميد عباس مراد، المتحدث باسم شركة مواصلات مصر، إن ما يتردد من أنباء حول رفع أسعار التذاكر، غير صحيح على الإطلاق.

    وأضاف عباس، لمصراوي، اليوم السبت، أن الشركة خفضت أسعار التذاكر على جميع الخطوط للمواطنين طوال إجازة عيد الفطر المبارك لمساعدة المواطنين على التنقل بحرية وبتكلفة أقل.

    وأكد متحدث شركة مواصلات مصر، أنه لا توجد أي زيادة في أسعار التذاكر حالياً، ولكن عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك عادت التذاكر لأسعارها الطبيعية بعد انتهاء مدة التخفيض.

    شركة مواصلات مصر عباس مراد عيد الفطر

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