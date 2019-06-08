الاثنين.. "حماية المستهلك" يطلق مبادرة "اليوم المفتوح" لحل شكاوى المواطنين

القاهرة - مصراوي:

أعلن الدكتور راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إطلاق نسخة جديدة من مبادرة اليوم المفتوح لحل شكاوى المواطنين يوم الاثنين المقبل، بحضور كافة الشركات والأطراف المعنية بالمنظومة الاستهلاكية.

وقال عبدالمعطي، في بيان اليوم، إن هذه المبادرة تأتي في إطار المتابعة المستمرة والاهتمام بشكاوى وهموم المواطنين من خلال تلقي شكواهم عبر وسائل تلقي الشكاوى المختلفه للجهاز، وفي إطار ضبط الأسواق من خلال سيارات حماية المستهلك "الضبطية القضائية" التي تجوب الأسواق والمناطق التجاريه ليكون هناك تكامل ومتابعه مستمرة وتنسيق تام بين الجهات المعنية للقضاء على أي ممارسات سلبية تضر بالمستهلك.

ونوه عبد المعطي، إلى أن خطة الجهاز تأتي تماشياً مع توجهات القيادة السياسية بشأن تخفيض زمن الاستجابة في التعامل مع شكاوى المواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز، أن مبادرة اليوم المفتوح تبدأ يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 8 صباحا بمقر الجهاز بالقرية الذكية وتستمر حتى منتصف الليل من ذات اليوم.

ودعا عبد المعطي، المواطنين ممن لديهم شكاوى التواصل عبر آليات التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 19588 أو من خلال رقم الواتس اب (المواطن رقيب) 01281661880 أو الموقع الالكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو عبر التطبيق الالكتروني المتاح على متجر الهواتف الذكية Google play، مؤكدا استعداد الجهاز التام لتلقي كافة الشكاوى التي ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الالكترونية والصحفية.