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    السيسي يوافق علي قرض كويتي لإنشاء منظومة مياه بحر البقر

    05:31 م السبت 08 يونيو 2019
    السيسي يوافق علي قرض كويتي لإنشاء منظومة مياه بحر البقر

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    القاهرة - أ ش أ:

    أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 507 لسنة 2018 بالموافقة علي اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

    وتأتي الاتفاقية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8-8-2018، مع التحفظ بشرط التصديق.

    نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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