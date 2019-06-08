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    بعد قليل.. السيسى يلتقى رئيس إريتريا بقصر الاتحادية

    02:14 م السبت 08 يونيو 2019
    بعد قليل.. السيسى يلتقى رئيس إريتريا بقصر الاتحادية

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد سامي:

    قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل بعد قليل، بقصر الاتحادية "أسياس أفورقي"، رئيس دولة إريتريا.

    ووصل رئيس دولة إريتريا، أسياس أفورقي، إلي القاهرة صباح اليوم في زيارة إلى القاهرة تستغرق يومين.​

    السيسى قصر الاتحادية رئيس إريتريا إريتريا أسياس أفورقي

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