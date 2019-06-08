حفاظًا على المال العام.. بيان عاجل لإلغاء مسابقة المعلمين الجديدة

كتب- محمد نصار:

وجه خالد أبوطالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بيانًا عاجلًا إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم، ومطالبته بإلغاء مسابقة المعلمين الجديدة، حفاظًا على المال العام، والاكتفاء بتجديد عقود المعلمين المؤقتين.

وقال أبوطالب، في بيانه: "خلال الأيام القليلة القادمة ستعلن وزارة التربية والتعليم عن مسابقة جديدة في مختلف المديريات بالمحافظات، عن حاجتها لشغل العجز في بعض التخصصات الدراسية، وذالك مقابل راتب شهري لمدة شهرين، وهو ما يعد بمثابة إهدار للمال العام، حيث أنه من شأن الإجراءات التنظيمية لهذه المسابقة، وبعدها الإجراءات الخاصة بالتعاقد، ومن ثم إعداد المعلمين الذين وقع عليهم الاختيار، أن يرهق موازنة الوزارة ويتكبدها ملايين الجنيهات".

وأوضح النائب أنه كان من الأجدر على وزارة التربية والتعليم، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتعلقة بالحفاظ على المال العام، من خلال إلغاء هذه المسابقة، والاكتفاء بتجديد عقود المعلمين المؤقتين، بدلًا من الاتجاه إلى إلغاء عقودهم وتشريد أسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار نائب المرج إلى ضرورة تدخل رئيس البرلمان وتبني هذا الملف بصفة شخصية باعتبار هؤلاء المعلمين أصحاب مطالب وحقوق مشروعة: "وحال وجود عجز، من الممكن استكماله عبر التعاقد مع معلمين جدد، بدلًا من إلغاء عقود أكثر من 36 ألف معلم".