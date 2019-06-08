وجوه شاحبة.. نظرات قلق ورعب في عيون الأهالي أمام لجان امتحانات الثانوية

كتب- محمد نصار:

تصوير- إسلام فاروق:

وجوه شاحبة وعقول مستغرقة في التفكير وقلوب تستعين بالتفاؤل للتغلب على الخوف من ضياع مجهود سنوات، أو حلم العمر الذي يرونه في أولادهم الذين بدأو أول امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، بهذه المشاهد وقف أهالي طلاب الثانوية العامة أمام لجان الامتحانات يترقبون خروج أبنائهم للاطمئنان على ما فعلوه في أوراق الإجابة.

لا يتعلق القلق بمحافظة بعينها أو بمكان محدد، بل بجميع البيوت في مختلف المحافظات من شمال مصر لجنوبها ومن شرقها لغربها، وبدأ طلاب الصف الثالث الثانوي، أداء الامتحان في مادة اللغة العربية، في التاسعة صباح اليوم، وذلك في مستهل ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية، والذي يبدأ اليوم ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.

ويتقدم للامتحانات نحو 659 ألف طالب وطالبة، أمام 1817 لجنة سير امتحان على مستوى محافظات الجمهورية، وخصصت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الأرقام للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما جرى تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).​

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