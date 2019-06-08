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    برلماني: المتحف المصري الكبير أهم مشروع ثقافي في العالم

    01:12 م السبت 08 يونيو 2019
    برلماني: المتحف المصري الكبير أهم مشروع ثقافي في العالم

    المتحف المصري الكبير

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا لحزب مستقبل وطن، بمشروع المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه أهم مشروع ثقافي في العالم، وهدية مصر للعالم، باعتباره من أكبر المتاحف الأثرية التي سيتم من خلالها عرض آلاف القطع الأثرية، والذي سيجذب العديد من السياح من مختلف دول العالم.

    وأضاف المسعود، في بيان، اليوم السبت، أن العالم ينتظر يوم افتتاح المتحف، الذي يمتد على مساحة 117 فدانًا، ويجري فيه ترميم 100 ألف قطعة أثرية لعرضها منها مجموعة مقتنيات الملك الفرعوني توت عنخ آمون بالكامل، ويبلغ عددها 5 آلاف قطعة لأول مرة، منوها إلى أن المتحف يحتوي على أكبر مركز لترميم الآثار يضم 19 معملًا، 7 معامل متخصصة في ترميم الآثار الثقيلة ومقسم طبقًا للمواد الأثرية.

    وناشد عضو اللجنة العليا لحزب مستقبل وطن، وزارة الآثار، بضرورة وضع خطة استثمارية وتسويقية له تساعد في تحسين إيراداته بالتزامن مع موعد افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020.

    المتحف المصري الكبير محمد المسعود مجلس النواب حزب مستقبل وطن

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