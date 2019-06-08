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    15 برنامجًا.. ننشر خريطة القنوات الفضائية استعدادًا لأمم أفريقيا

    06:30 ص السبت 08 يونيو 2019
    15 برنامجًا.. ننشر خريطة القنوات الفضائية استعدادًا لأمم أفريقيا

    كأس الأمم الأفريقية

    كتب- مصطفى علي:

    استعدت القنوات الفضائية لاستقبال كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، من خلال خريطة برامجية للبطولة، فضلا عن إطلاق قناة تايم سبورتس بالشراكة بين الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لنقل البطولة أرضيًا بتقنية البث الرقمي لتصل للجمهور المصري بأفضل صورة ممكنة.

    ووضعت القنوات يوميًا تميمة البطولة على أقصى يسار الشاشة وكتبت عليها عبارة "باقي من الزمن"، مع تغيير عدد الأيام المتبقية يوميًا.

    وينشر مصراوي أهم الاستعدادات الإعلامية لاستقبال أمم أفريقيا كالتالي:

    1- قناة تايم سبورتس التي تبث البطولة أرضيًا، من المقرر أن تطرح أجهزة الاستقبال الخاصة بالبث الرقمي بعد العيد من خلال الشركة المصرية للقنوات الفضائية cne، وتقدم:

    - الأستوديو التحليلي للبطولة بمشاركة نخبة من نجوم الإعلام الرياضي والتحليل.

    - برنامج 7 في 7 سوشيال ميديا لشيما صابر وفرح علي.

    - برنامج حدوتة أفريقية لأيمن يونس.

    - برنامج سوبر تايم تقديم أحمد شوبير وسيف زاهر.

    - برنامج ألعبها صح لكريم رمزي ومريهان عمرو.

    2- قناة mbc مصر:

    استوديو تحليلي طوال أيام البطولة يضم مانويل جوزيه وهيكتور كوبر ومجدي عبد الغني ورابح ماجر ورضا عبد العال، وتستخدم تقنيات حديثة في الشرح نظرًا لعدم حصول القناة على حقوق البث.

    3- الفضائية المصرية: برنامج ملاعب أفريقيا تقديم أحمد بلال.

    4- النيل للرياضة: لم تحصل على حقوق لبث البطولة، تتابع برامج القناة البطولة يوميًا وتغطي أحداثها مثل حصاد اليوم ومساء الأنوار لمدحت شلبي.

    5- القناة الأولى: برنامج كورة كل يوم لكريم حسن شحاتة.

    6- قناة صدى البلد: برنامج الماتش لـ"هاني حتحوت".

    7- قناة النهار: برنامج نمبر وان لـ"إبراهيم فايق".

    8- أون سبورت: لم تحصل على حقوق البث، وتتابع البطولة من خلال برنامج ملعب أون تقديم سيف زاهر وشوبير في الوقت الحالي قبل انطلاق البطولة.

    - برنامج ميديا أون.

    - برنامج مسائي يومي على أون سبورت تقديم إبراهيم عبد الجواد لتغطية البطولة.​

    كأس الأمم الأفريقية لقنوات الفضائية لبرامج الرياضية ناة تايم سبورتس لهيئة الوطنية للإعلام

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