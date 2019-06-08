نقيب الفلاحين: 40 ألف شجرة ليمون فقط في مصر

كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن المساحات المنزرعة بالليمون قليلة قياسًا بأشجار الموالح الأخرى ولا تتعدى أشجار الليمون 10% من أشجار الموالح؛ لتخلص الكثير من المزارعين من أشجار الليمون بسبب عدم جدوى زراعته في السنوات الماضيه، مشيرًا إلى أن المساحه المزروعه في مصر 40 ألف فدان تقريبا طبقا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية والتي تبلغ حوالي 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان، والبحيرة 3 آلاف فدان؟

وأضاف ابوصدام، في بيان، اليوم، أن السبب الأساسي في ارتفاع أسعار الليمون في مثل هذا الوقت من كل عام هو قلة الإنتاج ووصول كيلو الليمون حاليا إلى 100 جنيه يرجع للانخفاض الشديد في الإنتاج مع التغيرات المناخية التي أدت لانخفاض شديد في الإنتاج حاليا.

وأشار إلى أن الموسم الحالي الذي ترتفع فيه أسعار الليمون يسمى بالرجعية الثانية، مع زيادة الطلب خلال شهر رمضان وقلة المعروض ترتفع أسعاره بشكل جنوني.

وطالب عبدالرحمن بضرورة تدخل الحكومه لإحداث التوازن المطلوب بالطرق المتاحة؛ لتعويض قلة المعروض والحفاظ على الأسعار وضبط الأسواق لتقليل الحلقات الوسيطة واستغلال البعض لقلة المعروض ومنع الاحتكار.