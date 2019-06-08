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    غادة جبارة: نستعد لإنشاء المعهد العالي لدراسات الفنون الأفريقية

    12:18 ص السبت 08 يونيو 2019
    غادة جبارة: نستعد لإنشاء المعهد العالي لدراسات الفنون الأفريقية

    الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون

    كتب- محمد عاطف:

    قالت الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون، إن الأكاديمية تستعد لإنشاء المعهد العالي لدراسات الفنون الإفريقية، مشيرة إلى أنها تعمل حاليا على إعداد اللائحة الخاصة به.

    وقالت جبارة لـ"مصراوي": "مازلنا في طور وضع اللبنات الأولى للمعهد، وقد أقمنا خلال الفترة الماضية المؤتمر العلمي الأول بأكاديمية الفنون، والذي يحمل اسم (الفن الإفريقي.. أيقونة الإبداع الإنساني) في قاعة ثروت عكاشة للمؤتمرات، وكان له صدى كبير".

    ولفتت إلى أن إنشاء معهد خاص بالفنون الإفريقية يهتم بدراسة المظاهر الإفريقية مثل الأقنعة والموسيقى والأيقونات والأزياء والرقص والفنون الشعبية واللغويات والأدب المقارن، كانت أولى توصيات المؤتمر العلمي الأول.

    غادة جبارة أكاديمية الفنون الفن الإفريقي المعهد العالي لدراسات الفنون الأفريقية

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