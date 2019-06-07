تعرف على تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)

القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، الخميس، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 33

شبين الكوم 21 32

طنطا 20 32

دمنهور 20 30

الإسكندرية 21 28

بلطيم 21 29

مطروح 21 26

السلوم 20 27

سيوة 20 35

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

الزقازيق 20 33

الإسماعيلية 20 33

السويس 21 32

العريش 19 29

رفح 20 28

رأس سدر 21 31

نخل 16 30

نويبع 24 33

طابا 20 32

كاترين 17 30

الطور 21 30

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 29 35

مرسى علم 29 38

الفيوم 22 33

بني سويف 22 33

المنيا 21 33

أسيوط 22 34

سوهاج 24 35

قنا 25 36

الأقصر 27 38

أسوان 29 40

أبوسمبل 27 38

الوادى الجديد 26 36

شلاتين 27 37

أبو رماد 28 36

حلايب 29 33

رأس حدربة 29 33