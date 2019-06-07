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    جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أجهزة طبية مستعملة

    10:44 م الجمعة 07 يونيو 2019
    جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أجهزة طبية مستعملة

    مطار القاهرة الدولي

    القاهرة- (أ ش أ):

    أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين محاولة تهريب عدد من الأجهزة الطبية المستعملة ولوازمها.

    وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم، إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من نيويورك، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 10 أجهزة طبية مستعملة تستخدم لرسم المخ والأعصاب ولوازمها موضوع عليها استيكر يوضح أنها أجهزة بلاي استيشن.

    وأشار إلى أن جمال عبد الفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وحجز المضبوطات.

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