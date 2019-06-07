"طلاق بسبب الشاي".. الإفتاء تكشف أغرب الفتاوي خلال شهر رمضان

كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن الدار تلقت ما يقرب من 9 آلاف سؤال في أمور مختلفة خلال شهر رمضان المبارك، بعد مد العمل اليومي إلى الساعة 12 صباحا خلال أيام الشهر الكريم.

وأضاف "عويضة" في تصريح لمصراوي، اليوم الجمعة، أن الإقبال على دار الإفتاء يزيد بعد الإفطار بسبب درجة الحرارة المرتفعة نهارا، لذلك كان قرار الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بمد العمل يوميًا في رمضان.

وأوضح مدير إدارة الفتوى الشفوية، أن الفتاوى معظمها متعلق بالطلاق والزكاة والمواريث والعبادات والمعاملات وصلاة التراويح وقيام الليل والصيام وأحكام الحامل والمرضع.

وأشار إلى أن الأسئلة عن الطلاق والخلافات الزوجية تزيد في شهر رمضان المبارك، بسبب رغبة الرجل في معرفة موقفه من أسرته خاصة حال وجود شجار.

وتابع، :"دار الإفتاء تتلقى استفسارات عن فتاوى مؤلمة مثل دية القتل بسبب وفاة أحد الأشخاص في مشاجرة".

ولفت إلى، أن الدار تتلقى بعض المسائل الغريبة، إذ تلقت الإفتاء سؤالا حول قيام أحد الأزواج بإلقاء يمين الطلاق على زوجته بسبب تأخرها في إعداد كوب من الشاي، وآخر بسبب الخلاف بينه وبين زوجته على فوز أحد الفريقين في مباراة لكرة القدم، مشيرًا إلى أن البعض أصبح يستسهل الحياة الزوجية، ويقضون عليها بسبب خلافات بسيطة.

وقال مدير إدارة الفتاوى الشفوية، إن دار الإفتاء هدفها التيسير في المسائل والتبسيط على المواطنين، مشيرًا إلى أن الدار تسعى بعد عيد الفطر المبارك لزيادة ساعات العمل، طبقا لتوجيهات الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.