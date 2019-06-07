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    الاستمتاع بالشلال.. 20 صورة ترصد احتفالات المواطنين بـ"وادي الريان"​

    05:16 م الجمعة 07 يونيو 2019
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    • عرض 23 صورة
    • عرض 23 صورة
    • عرض 23 صورة
    • عرض 23 صورة
    • عرض 23 صورة
    • عرض 23 صورة
    • عرض 23 صورة
    • عرض 23 صورة
    • عرض 23 صورة
    • عرض 23 صورة
    • عرض 23 صورة
    • عرض 23 صورة
    • عرض 23 صورة
    • عرض 23 صورة
    • عرض 23 صورة
    • عرض 23 صورة
    • عرض 23 صورة
    • عرض 23 صورة
    • عرض 23 صورة
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    تصوير- مصطفى الشيمي:

    احتفل المصريون لليوم الثالث على التوالي بمتنزهات وحدائق المحافظات المختلفة، في آخر أيام عيد الفطر المبارك.

    ورصدت عدسة "مصراوي" احتفال العشرات من المواطنين بشلالات محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم.

    وتجمّع العشرات من المواطنين حول الشلالات الموجودة بالمحمية، هربًا من الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد منذ أيام.

    والتقط المتواجدون الصور التذكارية "سيلفي" أثناء استمتاعهم بأجواء المحمية.

    وادي الريان احتفالات عيد الفطر شلالات محمية وادي الريان الفيوم

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