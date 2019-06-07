محافظ الجيزة يوجه بتنفيذ حملات النظافة بمدينة الحوامدية

كتب- إسلام ضيف:

وّجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن برفع كفاءة النظافة وتنفيذ حملات مكبرة على مدار اليوم لرفع كفاءة منظومة النظافة.

وأكد محافظ الجيزة -في بيان اليوم- أنه تم تنفيذ حملات مكبرة بمدينة الحوامدية على مدار الأيام الماضية، حيث تم رفع 145 طن قمامة من خلال 40 نقلة بسيارات النظافة التابعه لمدينة الحوامدية، في إطار حملات النظافة المكبرة التي تشهدها المدينة، لافتًا إلى أن حملات رفع المخلفات شملت شوارع الساحة وطريق 11 ومجمع المدارس وجوار محطة الكهرباء.

وقال أشرف تامر رئيس مدينة الحوامدية إنه تم رفع كفاءة النظافة بعدد كبير من الشوارع والعمل مستمر؛ للوصول بمستوى النظافة بباقي الشوارع للمستوى المرجو من المواطنين.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه بناءً على تكليفات المحافظ بالاستجابة السريعة للشكاوى، تمت الاستجابة لشكوى نشرت على موقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود هبوط أرضي نتيجة أعمال حفر الغاز بطريق (مصر-أسيوط) السريع بمطلع كوبري السهران، وتم التوجه للمنطقة المذكورة من خلال فرق الصيانة والطرق وتم الإشراف على أعمال معالجة وإصلاح الهبوط حتى إعادته إلى ما كان عليه.