رئيس "الأرصاد" يُعلن طقس 3 أيام مقبلة.. ويحذر رواد الشواطئ

تبدأ اليوم.. تعرف على الفعاليات والأنشطة الثقافية في عيد الفطر

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستبدأ اليوم الجمعة، في الانخفاض التدريجي بمعدل درجة إلى درجتين على القاهرة والوجه البحري، لتعطي انبطاعا بالاعتدال والتحسن في الأحوال الجوية في جميع أنحاء الجمهورية.

وتسجل حالة الطقس، اليوم 35 درجة على القاهرة، و27 على الإسكندرية، بينما تكون 42 في شرم الشيخ، و42 على الأقصر و43 بأسوان.

وأعلن "عبدالعال" لـ"مصراوي"، طقس الثلاثة أيام المقبلة، بقوله: "الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة يستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل وتسجل درجات الحرارة على القاهرة يومي السبت والأحد 33 درجة".

ولفت إلى استمرار نشاط الرياح اليوم حتى السبت المقبل.

وأوضح أن فرص سقوط الأمطار ما زالت خفيفة على السواحل الشمالية وغرب البلاد وجنوب وشمال سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومناطق من شمال وجنوب الصعيد، مع وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وبعض محافظات الصعيد.

ونوه إلى أن درجات الحرارة تراوحت في الصعيد أمس الخميس 45 إلى 46 درجة وستنخفض بمعدل 3 درجات أيضا.

ونصح عبدالعال، المواطنين خاصة الموجودين على الشواطئ للاستمتاع بإجازة العيد، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة من وقت الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا باعتبارها أشد فترة فيها الشمس ضارة بالجسم.